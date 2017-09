Leerlingen Linde College veiliger naar school dankzij fly-over Om den Noort

WOLVEGA: De scholen zijn weer begonnen en vandaag is de eerste officiële schooldag voor de leerlingen van het Linde College in Wolvega. De afgelopen maanden heeft de gemeente Weststellingwerf werkzaamheden laten uitvoeren op een deel van de schoolroute die een aantal leerlingen van het Linde College dagelijks volgt. Leerlingen fietsen sinds kort over de fly-over (over de onderdoorgang Om den Noort). Dit is dé nieuwe route om veiliger naar school te fietsen. Om dit extra onder de aandacht te brengen zijn er borden geplaatst en zijn met medewerking van het Linde College alle leerlingen persoonlijk geïnformeerd.

Het fietspad dat grenst aan de westzijde van de Heerenveenseweg is verwijderd omdat dit fietspad met de realisatie van de fly-over fietsverbinding overbodig is geworden. Fietsen over de fly-over is aanzienlijk veiliger dan over het voormalige fietspad. In de oude situatie moesten fietsers twee keer een gevaarlijke oversteek maken, over de drukke Heerenveenseweg en over de Om den Noort. Via de fly-over is dat niet meer nodig.

Wethouder Jack Jongebloed: “Met de fly-over hebben we de verkeersveiligheid voor het fietsverkeer verbeterd. Wij hebben en houden continue oog en oor voor mogelijke verbeteringen op het gebied van verkeersveiligheid en dit is zo’n verbetering. Zeker ook voor de leerlingen van het Linde College zijn we verheugd dat dit voor aanvang van het nieuwe schooljaar kon worden gerealiseerd.”.

Ter verbetering van de fietsveiligheid is tevens aan de oostzijde van de onderdoorgang een middengeleider aangelegd bij de oosttak van de rotonde.

Afronding project onderdoorgang De aanleg van de middengeleider en het verwijderen van het fietspad zijn de laatste handelingen in het kader van het project onderdoorgang Om den Noort.