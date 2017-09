Súdwest-Fryslân: snel bouwen dankzij flitsvergunning

Vanaf vandaag kunnen inwoners en ondernemers van Súdwest-Fryslân binnen twee werkdagen een omgevingsvergunning krijgen voor kleine bouwwerken. Dit heet een flitsvergunning.

“We willen het gemakkelijker maken voor de inwoner en ondernemer”, zegt wethouder Gea Akkerman. “Met de flitsvergunning hoeft niet meer weken gewacht te worden op een reactie, maar kan de aanvrager heel snel aan de slag.” Ruim 30 procent van alle vergunningaanvragen komt in aanmerking voor een flitsvergunning. Dit komt neer op 300 aanvragen per jaar.

Welke (bouw)plannen komen in aanmerking?

Flitsvergunningen gelden alleen voor ‘kleine bouwwerken’. Dit zijn dakkapellen, nokverhogingen, tuinhuisjes, overkappingen, kozijnveranderingen, erf- en perceelafscheidingen, garages, aan- of uitbouwen, in- en uitritten, schotelantennes, damwanden, walbeschoeiingen en steigers. Een aanvraag moet wel voldoen aan de welstandscriteria en de regels in het bestemmingsplan.