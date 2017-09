HEERENVEEN: Maandagavond rond 22.00 uur raakten twee bestuurders gewond bij een ongeval op de Oranje Nassaulaan in Heerenveen. Twee voertuigen kwamen ter hoogte van de af en oprit A 32 in botsing met elkaar. Twee ambulances en politie kwamen met spoed ter plaatse. Berger Hof kwam ter plaatse en heeft de beide voertuigen afgesleept. Het verkeer richting Oranjewoud moest omrijden via Heerenveen-Zuid.

©Foto Flitsnieuws.nl