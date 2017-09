Honden leven zich uit in zwembad de Dobbe

NOORDWOLDE: Traditiegetrouw de laatste dag dat het zwembad open is kunnen de honden met hun baasjes zich uit leven, en blaffend en zwemmend in het zwembad.

De honden met hun baasjes konden spelen of drijvend op een volt in het ondiepe bassin, of hoewel een enkeling zich ook in het diepe bassin waagde, en daar maar niet genoeg van kon krijgen. Het baasje kon roepen wat ze wilde maar de hond bleef gewoon door zwemmen.

Na afloop was er voor alle viervoeters een Dentasix als traktatie. Het honden zwemmen was van 13:00 tot 16:00 uur.

Foto Henk Diever