Politie doet onderzoek naar overleden vrouw in Franeker

Franeker – De politie is een onderzoek gestart, nadat in een woning in de Jan Reitsmastraat het levenloze lichaam van een vrouw werd aangetroffen.

Detail afzetlint

Dinsdagmiddag 12 september kwam aan het begin van de middag een melding binnen bij de politie. Een bezoeker van de woning in de Jan Reitsmastraat kreeg geen contact met de bewoners en maakte zich daar zorgen over. Hij alarmeerde de politie. Agenten vonden in de woning het levenloze lichaam van een vrouw. Daarop is direct een onderzoek gestart, waarbij de woning en de directe omgeving werden afgezet.

Vermoedelijk misdrijf

De eerste sporen maken dat de politie sterkt rekening houdt met een misdrijf. Het onderzoek richt zich op dit moment op het vaststellen van de identiteit van het slachtoffer, het achterhalen van de doodsoorzaak en het veiligstellen van sporen. Ook is een buurtonderzoek gestart.

Zoektocht mannelijke bewoner

De politie is nog op zoek naar de mannelijke bewoner. De zoektocht gebeurt zowel vanaf de grond als vanuit de lucht met de politiehelikopter. Daarnaast is de hulp van het publiek ingeroepen via burgernet. Het gaat om een 30-jarige slanke, blanke man met blond haar. Mocht u weten waar de man is, bel dan met 112.

Familierechercheurs

Ook heeft de politie aandacht voor nabestaanden van het slachtoffer. Daarom zijn ook twee familierechercheurs aangesteld.

Getuigenoproep

Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek, maar heeft u nog niet met de politie gesproken, neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.