Supermarkten De Fryske Marren Fairtrade

DE FRYSKE MARREN: De supermarkten Albert Heijn, Aldi, Jumbo en Poiesz in Joure, Lemmer en Oudehaske hebben het Fairtrade certificaat ontvangen uit handen van leden van de werkgroep Fairtrade Gemeente De Fryske Marren. Deze supermarkten voldoen aan de criteria die door de Fairtrade Gemeente Campagne zijn gesteld. Eerder ontvingen alle supermarkten in Balk het Fairtrade certificaat. Met het uitreiken van de certificaten heeft de gemeente opnieuw een stap gezet naar de titel “Fairtrade Gemeente”.

Titel ‘Fairtrade Gemeente’

Een enthousiaste werkgroep binnen De Fryske Marren is actief om het gebruik van Fairtrade producten binnen de gemeente te bevorderen. Gemeente De Fryske Marren ondersteunt dit maatschappelijke initiatief en wil maatschappelijke partijen uit de gemeente inspireren en faciliteren naar een duurzaam 2030. Bij voldoende gecertificeerde organisaties krijgt gemeente De Fryske Marren de eervolle titel ‘Fairtrade Gemeente’. Intussen zijn er al 78 gemeenten in Nederland, waarvan 11 in Friesland, die deze eervolle titel hebben behaald.

De gecertificeerde supermarkten verklaren dat de vraag naar Fairtrade producten vanuit de klant steeds duidelijker naar voren komt. Hierdoor hebben zij besloten om blijvend aan deze klantvraag te voldoen. Een aantal supermarkten verwacht in de toekomst nog een grotere vraag naar Fairtrade,- en biologische producten.

Fairtrade

De Fairtrade Gemeente Campagne bevordert dat in alle gemeenten in Nederland Fairtrade producten worden gebruikt of verkocht in onder andere winkels, bedrijven en scholen. Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verkrijgen in de handelsketen. Het zorgt ervoor dat zij kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. In Azië, Afrika en Zuid-Amerika verkeren veel kleinschalige boeren nog steeds in onzekerheid over hun inkomen. De standaarden van fairtrade zijn gericht op een beter bestaan voor deze arbeiders en boeren.