Oude gemeentehuis Wolvega beschadigd door hevige brand

Dinsdagavond is er een hevige brand geweest in het oude gemeentehuis in het centrum van Wolvega. In het beeldbepalende pand zijn vier appartementen, een pizzeria, kapsalon en een christelijke boek- en cadeauwinkel gevestigd. Alle huurders konden op tijd het pand verlaten. De hulpdiensten waren snel ter plekke en konden voorkomen dat de brand oversloeg naar omliggende panden.

Klap voor Wolvega

Vanochtend werd duidelijk dat het beeldbepalende pand aan de Heerenveenseweg zwaar beschadigd is. Veel dorpsbewoners zijn al even langs gekomen om het trieste nieuws met eigen ogen te zien. Ook burgemeester Van de Nadort is aangeslagen. “Ik had me mijn eerste dagen anders voorgesteld. Dit is een trieste gebeurtenis, niet alleen voor de getroffen bewoners en ondernemers, maar voor heel Wolvega. Mensen zijn gehecht aan het prachtige pand, veel mensen zijn er getrouwd. Het is een klap voor Wolvega.”

Bewoners en ondernemers

De huurders van het pand hebben vannacht onderdak gevonden bij familie en vrienden of in een hotel. Enkele bewoners hebben alle bezittingen verloren. Ook is er veel rook- en waterschade. Duidelijk is dat de bewoners van het pand aan de Heerenveenseweg voorlopig niet terug naar huis kunnen. Ook de bewoners van de appartementen in het complex dat aan het oude gemeentehuis grenst, zijn de afgelopen nacht geëvacueerd. De gemeente gaat samen met de getroffen bewoners in kaart brengen welke hulp zij nodig hebben. Ook met de ondernemers die in het oude gemeentehuis zijn gevestigd, wordt gesproken.

Omstanders

Mede dankzij het actieve optreden van omstanders en buurtbewoners, zijn de huurders van het pand op tijd in veiligheid gebracht en konden de hulpdiensten goed hun werk doen. Iemand heeft op de deuren van de appartementen gebonsd en de bewoners gealarmeerd. Ook is het terrasmeubilair weggehaald om de weg voor de hulpdiensten vrij te maken.

Onderzoek

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Zodra het mogelijk is, start de politie met onderzoek. Op dit moment is het betreden van het gebouw niet mogelijk, vanwege instortingsgevaar in combinatie met de harde wind. Het Centrumplein waar het oude gemeentehuis aan ligt, is vanwege de storm grotendeels afgezet. Het losgekomen puin verwaait en kan een gevaar opleveren voor voorbijgangers.

Oude gemeentehuis

Het oude gemeentehuis, ook wel bekend als het Grietenijhuis, is gebouwd in 1835 en is een rijksmonument. Het pand heeft tot 1980 dienst gedaan als gemeentehuis en is toen door de gemeente verkocht aan een particuliere eigenaar. Wolvega heeft niet veel historische panden en het oude gemeentehuis is dan ook erg geliefd. De gemeente gaat onderzoeken of en hoe het beeldbepalende pand voor Wolvega behouden kan blijven.