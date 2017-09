Poppentheater Inkipinki komt naar bibliotheek Heerenveen

Zaterdagochtend 23 september speelt Poppentheater Inkipinki ‘Snelle Speer en roze aap’ in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. Deze voorstelling begint om 11.00 uur en is bestemd voor kinderen van 3 tot en met 7 jaar.

Het verhaal gaat over indiaan Snelle Speer. Zij krijgt geschiedenisles van haar vader, opperhoofd Wijze Bizon. Hij vertelt haar het verhaal over de roze aap, maar omdat zij hem niet gelooft, moet ze voor straf op zoek naar een wandschildering in de geheime grot. Geholpen door de sprekende totempaal gaat Snelle Speer moedig op pad. Ze neemt mooie gekleurde veren mee waar de kinderen even op moeten passen.

Onderweg ontmoet Snelle Speer de leeuw, de krokodil en een gekke papegaai die haar allerlei testen laten doen. Uiteindelijk vindt ze de muurschildering van de roze aap, maar wat er dan gebeurt? De terugtocht naar huis is niet zonder gevaar. Heks Kierewiet heeft het voorzien op de echte roze aap. Ze wil de aap vangen en aan een circus verkopen. Komt Snelle Speer weer veilig thuis, zodat ze haar avontuur bij het kampvuur aan haar vader kan vertellen?

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via www.bibliotheekheerenveen.nl en bij de servicebalie in de bibliotheek. De entreeprijs is €2,- voor leden van de bibliotheek (neem het pasje mee!) en €4,- voor niet-leden.