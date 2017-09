Vrachtwagenbrand op industrieterrein Heerenveen

HEERENVEEN: De brandweer van Tjalleberd en Heerenveen zijn woensdagavond opgeroepen voor een vrachtwagenbrand bij het distributiecentrum van de Lidl aan de Minerva in Heerenveen. Bij aankomst stond er een container op een vrachtwagen in brand. De vlammen sloegen uit de container.

Uit voorzorg werd er een middelbrand melding gemaakt omdat er meerdere vrachtwagens naast brandende vrachtwagen stonden. De hoogwerker van Heerenveen en een schuimbluswagen werden ingezet bij de bestrijding van de brand. Rond half negen werd het sein brandmeester gegeven.

De politie had de Minerva afgezet voor het verkeer. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend.

©Foto Flitsnieuws.nl