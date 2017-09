Gemeentesubsidie voor twintig Heerenveense initiatieven voor Culturele Hoofdstad 2018

HEERENVEEN: De gemeente Heerenveen kent subsidie toe aan twintig initiatiefnemers die een

voorstel hebben ingediend bij een van de twee gemeentelijke subsidieregelingen voor LF2018 (Culturele Hoofdstad).

Er waren zoveel voorstellen van uitstekende kwaliteit dat het beschikbare budget tekort schoot. Wethouder Hans Broekhuizen: “Vier prima initiatieven zouden buiten de boot vallen. We hebben besloten ook deze te ondersteunen. Nu kunnen twintig waardevolle initiatieven hun bijdrage leveren aan een sprankelende, afwisselende agenda van Culturele Hoofdstad 2018 in Heerenveen.”

Groen licht voor alle goedgekeurde voorstellen

In totaal ontving de gemeente 48 aanvragen voor subsidie uit twee subsidieregelingen in

het kader van LF2018. Bij elkaar opgeteld stelde de gemeente € 115.000 beschikbaar

voor goede initiatieven. Twintig initiatieven voldeden aan de voorwaarden in de regeling,

terwijl het budget toereikend was om er maximaal zestien toe te kennen. Door het

subsidiebedrag met ruim 18.000 euro te verhogen kunnen álle goedgekeurde voorstellen

een bijdrage leveren aan LF2018 in Heerenveen.

Gevarieerd aanbod

Met de twintig gesubsidieerde projecten krijgt LF2018 in Heerenveen een heel gevarieerd

aanbod, verspreid over de gehele gemeente.

Wethouder Coby van der Laan: “Van een belevingsroute in Thialf, een muzikale en

sportieve familievoorstelling over Herke Superheld van Heerenveen, een

kunstwandelroute in Akkrum, tot de Walk of Fean en een Talentenwerkplaats. Culturele

Hoofdstad 2018 zal in Heerenveen op veel manieren beleefbaar zijn!”

De overige 28 ingediende voorstellen ontvangen geen subsidie. De indieners behaalden

met hun projectvoorstel niet de vereiste minimale puntenscore of leverden hun aanvraag

te laat in.