Politieonderzoek in het pand Wolvega afgerond (VIDEO brand)

Vanmorgen is bouwtechnisch onderzoek gedaan in het door brand aangetaste pand. Omdat er geen sprake is van instortingsgevaar kunnen ook andere onderzoeken plaatsvinden. Inmiddels is het forensisch politieonderzoek in het pand ook afgerond, waarmee het pand is vrijgegeven. Morgen vindt verder onderzoek plaats en wordt duidelijk of bewoners van het aangrenzende complex weer terug naar huis kunnen.

Op 13 september is er ’s avonds in het gemeentehuis een besloten bijeenkomst geweest voor gedupeerden. Tijdens deze bijeenkomst heeft de burgemeester zijn medeleven betuigd en hebben de hulpverleningsdiensten een toelichting gegeven.

Het oude gemeentehuis blijft nog achter de hekken staan, omdat er nog steeds gevaar bestaat voor vallend puin.

