Rotaryclub Heerenveen organiseert kunstveiling en kunstbeurs voor goed doel

HEERENVEEN: In het laatste weekend van oktober aanstaande organiseert de Rotaryclub Heerenveen in hotel Tjaarda, Oranjewoud een kunstveiling op vrijdagavond en een kunstbeurs op zaterdag en zondag: ruim twintig lokale en regionale kunstenaars bieden dan hun meest recente werken te koop aan. De opbrengst is bedoeld voor een goede doel: de Rotaryclub wil € 10.000 bijeen brengen voor het stedelijk ziekenhuis in Split, Kroatië. Twee jaar geleden verwoestte een grote brand de neurochirurgische afdeling van het 1.400 bedden tellende hospitaal. Het ingezamelde geld is bedoeld als bijdrage voor zaken die dringend nodig zijn voor de modernisering van de afdeling. Daarbij gaat het om revalidatiebedden, apparatuur voor het verwijderen van hersentumoren en monitoren voor de IC.

Het kunstweekend start op vrijdagavond 27 oktober met een veiling van kunstwerken van de 22 kunstenaars die de zaterdag en zondag daarop ook meedoen aan de kunstbeurs. Zij hebben de te veilen kunstwerken belangeloos beschikbaar gesteld. Ander, recent werk is tijdens de beurs te bekijken en te koop.

Voor de veilingavond op vrijdag geldt een entreebedrag van € 75 per persoon. Van 18.00 tot ongeveer 22.00 uur kunnen de bezoekers zich dan in een informele sfeer laten voorlichten over het ziekenhuisproject, een preview krijgen van de beurs, meebieden tijdens de veiling, een hapje en een drankje nuttigen en volop netwerken. De kunstbeurs wordt geopend door burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen. Hij zal tevens in de loop van de avond optreden als veilingmeester. Die rol deelt hij met Gerard Wolters, directeur van het Posthuis Theater en Neetje van den Brand, gepassioneerd en bevlogen alleskunner uit Oude Bildtzijl. Geen formeel diner dus, maar een avond waar nut en aangenaam op een plezierige manier samengaan.

De te veilen werken kennen de variëteit die ook de beurs zal hebben. Zowel zaterdag als zondag is de beurs open van 11.00 tot 17.00 uur. De entreeprijs is € 5 per persoon, dat is inclusief een consumptie. De deelnemende kunstenaars bieden een breed palet aan: schilderijen, keramiek, beelden, glas, fotografie, sieraden, porselein en textiele vormen. Alle op de beurs geëxposeerde werken zijn ter plekke te koop en mee te nemen. De actie van de Rotaryclub wordt een warm hart toegedragen door een comité van aanbeveling. Daarin hebben zitting: Tjeerd van der Zwan, Gerard Wolters, alsmede Patrick Vink, directievoorzitter van ziekenhuis De Tjongerschans.