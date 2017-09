sc Heerenveen en gemeente Heerenveen bieden bijstandsgerechtigden nieuwe start

sc Heerenveen en de gemeente Heerenveen slaan de handen ineen om werkzoekenden in de regio een nieuwe start te bieden. Vandaag vond in het Abe Lenstra stadion de contractondertekening plaats, waarmee het arbeidsmarktproject officieel van start is gegaan.

Via sponsors van sc Heerenveen worden ieder jaar 30 bijstandsgerechtigden geholpen om werk te krijgen. Een jobcoach begeleidt de deelnemers naar een baan en houdt contact met het bedrijf en de deelnemer. Dit gebeurt onder andere door wekelijks met de deelnemers te sporten en groepstrainingen te organiseren. Het arbeidsmarktproject is in eerste instantie voor een jaar en zal bij succes verlengd worden.

sc Heerenveen heeft veel vertrouwen in het project en doet graag iets terug voor de maatschappij. Algemeen directeur Luuc Eisenga: ‘’De verbindende rol die we in dit project kunnen spelen, vinden wij heel belangrijk. We bieden de deelnemers, die vaak al jaren in de bijstand zitten, niet alleen een werkplek. We zorgen namelijk ook voor intensieve coaching en werkervaringsplekken voor persoonlijke groei van de deelnemers. Ik ben ervan overtuigd dat we dit project samen met onze sponsors tot een groot succes kunnen maken.”

Ook Coby van der Laan, wethouder van de gemeente Heerenveen, ziet het belang van de samenwerking: “Mede dankzij het grote netwerk van de sportclub, kunnen we in Heerenveen nog meer bijstandsgerechtigden ondersteunen bij het vinden van een baan. sc Heerenveen brengt ze zo in beweging.’’

Het arbeidsmarktproject is niet het eerste gezamenlijke project van de gemeente Heerenveen en sc Heerenveen. Beide zetten zich al jaren in voor het sportproject voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen de kans om zich twee keer in de week in een sportieve en gezonde omgeving te ontwikkelen en te participeren in de maatschappij door sport, coaching en een gezond ontbijt.