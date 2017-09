Start rookmelder- en woningcheckproject door brandweer Fryslân

Fryslân: Zaterdag 16 september is in De Veenhoop de officiële start van het rookmelder- en woningcheckproject van Brandweer Fryslân. De Veenhoop, onderdeel van de gemeente Smallingerland, is één van de gebieden waar woningen door de brandweer bezocht gaan worden.

In totaal worden er, in de periode september 2017 – december 2018, over de gehele provincie ongeveer 1800 woningen bezocht. Dit zijn huizen waar de brandweer er volgens berekeningen meer dan 18 minuten over doet om na een melding ter plaatse te komen.

Waarom woningchecks?

De brandweer komt altijd zo snel mogelijk ter plaatse, maar in sommige gebieden duurt dat langer. Bij de woningen die bezocht worden is dat het geval. Medewerkers van Brandweer Fryslân komen hier preventief langs voor een woningcheck en hangen als het nodig is één of twee gratis rookmelders op. Bewoners die in aanmerking komen voor een woningcheck krijgen een brief thuisgestuurd.

Wat doet de brandweer bij de woningchecks?

Medewerkers van Brandweer Fryslân geven bewoners advies over brandveiligheid in de woning. Er komen verschillende zaken aan bod, zoals:

Hangen er rookmelders in huis? Waar hangen de rookmelders? En doen ze het nog?

Wordt er veilig omgegaan met elektrische apparatuur?

Is de vluchtroute vrij? Kunnen bewoners bij brand snel hun huis uit?

De brandweer wijst meteen aan wat al goed geregeld is en wat beter kan.

Lokale brandweermensen

De komende tijd gaan 68 brandweermensen op pad om, samen met de inwoners van de 18 minuten-plus-gebieden, Fryslân een stukje brandveiliger te maken. Deze brandweermensen beschikken vanuit hun repressieve achtergrond over waardevolle praktijkkennis over brandveiligheid.