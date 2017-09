Súdwest-Fryslân en Littenseradiel vragen inwoners naar wonen en zorg

Súdwest-Fryslân en Littenseradiel willen weten hoe hun inwoners in de toekomst willen wonen en welke ondersteuning zij daarbij denken nodig te hebben. Zo’n 6000 mensen ontvingen een uitnodiging om mee te doen aan dit onderzoek.

Wethouder Gea Akkerman van Súdwest-Fryslân en haar collega Marja Reijndorp van Littenseradiel vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen de enquête invullen. “Het zijn onze inwoners die het beste kunnen beoordelen of het aanbod van wonen en ondersteuning past bij de vraag”, zegt Akkerman.

Te denken valt aan het gewenste woningtype, de kwaliteit van de woonomgeving en voorzieningen die binnen bereik moeten zijn. De enquête is onderdeel van een groter onderzoek. De gemeenten willen achterhalen of het aanbod van wonen, ondersteuning en zorg in de regio past bij de vraag in de toekomst. Door enkele nieuwe wetten in de zorg moeten mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

De resultaten van het onderzoek vormen de basis voor het oplossen van knelpunten tussen vraag- en aanbod. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Partoer.