HEERENVEEN: De 17-jarige Darshan Boerema uit Heerenveen gaat vloggen over openbaar vervoer voor de Provincie Fryslân. Gedeputeerde Kramer maakte dat vanmorgen bekend op het ROC Friese Poort in Drachten. De eerste vlog werd vervolgens online gezet. Daarin is te zien hoe Darshan vanuit zijn woonplaats met de bus naar Drachten reist.

Eerste filmpje van OV-vlogger staat online!

“Mei dizze flogs wolle we sjoggers graach meinimme yn de wrâld fan it Fryske OV. Ús Fryske OV wurket goed en skoart faak heech yn klantenbarometers. Dat meie we bêst wat mear sjen litte. Faaks ynspirearret it minsken om ek wat faker de bus of trein te pakken ynstee fan de auto”.

Darshan

De eerste vlog werd getoond op de school in Drachten, waar Darshan net begonnen is aan zijn opleiding mediaredactiemedewerker. Darshan: “Ik maak al een tijdje video’s op mijn eigen YouTube-kanaal en zag dit als een kans om mijn kwaliteiten uit te breiden. Het openbaar vervoer is vrij nieuw voor mij, dat vind ik extra leuk. Je moet het OV-systeem even leren kennen, maar dan is het ook duidelijk en goed.”

Enthousiasme

In mei begon de provincie haar zoektocht op social media naar een vlogger. Uit de aanmeldingen werd Darshan unaniem gekozen vanwege zijn enthousiasme en ervaring met het vloggen. Hij gaat de komende weken vier vlogs maken, die te zien zijn op de website van de provincie, Facebook en YouTube.