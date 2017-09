Kinderfietsoptocht door wijk Oranjewoud (Dorpsfeest)

ORANJEWOUD: Komend weekend vindt het jaarlijkse dorpsfeest plaats in Oranjewoud. Het feest is donderdag begonnen met een dropping en pubquiz. Vrijdagmiddag was er de kinderfietsoptocht door de wijk. De start was bij De Koningshof. Bijna 100 deelnemers deden mee aan de verklede optocht. Na de optocht was er nog een kindertheater en werd er patat met de kinderen gegeten. Later op de avond is er nog een playbackshow en talentenshow.

Zaterdag is er een fietstocht, een zeskamp en kinderspelletjes. Later op de zaterdagavond is er een optreden van Piano en Co.

