Patyna in actie tijdens Wereld Alzheimer Dag

FRYSLAN: Donderdag 21 september aanstaande staat Patyna in het teken van Wereld Alzheimer dag. Op verschillende locaties wordt aandacht besteedt aan deze ziekte, door middel van muziek, dans en andere activiteiten.

Deze dag is een themadag ter bevordering van de wereldwijde aandacht voor de ziekte van Alzheimer en dementie. De dag wordt ieder jaar gevierd op 21 september en is een initiatief van de koepelorganisatie van landelijke Alzheimer organisaties, Alzheimer Disease International. De dag wordt sinds 1994 gevierd en is in het leven geroepen naar aanleiding van het tienjarig bestaan van deze organisatie.

Op verschillende locaties van Patyna worden er activiteiten georganiseerd. Het Jelle Meineszhof in Balk start dinsdag 19 september als eerste met een verwenmiddag, waarbij de bewoners in de watten gelegd kunnen worden. Het verzorgingshuis Nij Mariënacker in Workum organiseert donderdag 21 september van 14.30 tot 16.00 uur hersengymnastiek, waarbij het geheugen getraind wordt met o.a. puzzels en een quiz.

Het Teatskehûs in Blauwhuis verwelkomt diezelfde dag “De Fryslân Sjongers” tijdens de muziekmiddag en in Nij Dekema in Weidum wordt volop gezongen met het muziekduo Hennie en Jennie die inspelen op herinneringen en muziek van vroeger. In It Menniste Skil in Bolsward kan er die dag gedanst worden met dansparen van dansschool Vergonet uit Sneek en Nij Stapert in Wommels heeft die dag als thema eten en drinken uit de vroegere tijd. Hierbij wordt er in de ochtend koffie gedronken met een traktatie en is er ’s middags een quiz georganiseerd, is er een mogelijkheid om oudhollands snoep te proeven en als afsluiter zijn er poffertjes.