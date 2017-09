Zaterdag 30 september wandelen en fietsen over knooppunt Joure!

JOURE: Oktober is een belangrijke maand voor Knooppunt Joure. Het gaat gebeuren, de rotonde verdwijnt! Het autoverkeer gaat in deze maand gebruikmaken van het nieuwe knooppunt, de nieuwe A7 en rijdt dan dus niet meer over de laatste snelwegrotonde van Nederland. Dit is een belangrijke mijlpaal, maar betekent nog niet het einde van het project. Vanaf deze maand begint dan ook de aanleg van de nieuwe aansluiting Joure (op de plek van de oude rotonde). Deze is eind 2017 gereed. Met de realisatie van het Haskerveldviaduct in de eerste maanden van 2018 ronden we het project af.

Als project willen we de inwoners uit Joure en omstreken graag de ruimte geven om bij deze bijzondere momenten stil te staan. Om kennis te maken met het nieuwe asfalt en om afscheid te nemen van de grote snelwegrotonde.

Zaterdag 30 september: Beleef de nieuwe A7 (evenement!)



Voordat de nieuwe A7 open gaat geven we alle belangstellenden graag de ruimte te fietsen of te lopen over het nieuwe asfalt. Van 10.00 tot 15.00 uur zetten we de bouwhekken open. Meer informatie volgt.

Donderdag 5 oktober t/m maandag 9 oktober: Nieuw Knooppunt A6/A7 in gebruik

In dit lange weekend wordt het verkeer gefaseerd omgezet. De Hollandiastraat is hierbij afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf dit weekend rijdt het verkeer van en naar Sneek over de fly-overs.

Maandag 9 oktober t/m vrijdag 13 oktober: Verkeer van de rotonde af

In deze week wordt het verkeer gefaseerd van de rotonde gehaald. Na deze week rijdt al het verkeer niet meer over de rotonde. Verkeer van en naar Joure heeft nog wel te maken met tijdelijke (omleiding)routes. Meer informatie volgt.

Zaterdag 14 oktober: Het Laatste Rondje (evenement!)

Op zaterdag 14 oktober is de grote rotonde vrij van verkeer. Genoeg ruimte voor iedereen om het laatste rondje op de rotonde te maken. Onderweg is er van alles te doen, te zien en te beleven. Meer informatie volgt. Bron knooppunt Joure