De brandweer van Mantgum en Grou werden zaterdagmiddag opgeroepen voor een schuurbrand aan de Skuorrehofwei.

Achter een woning stond een schuur volledig in brand.

In Easterwierrum is om 17.00 uur het sein “brand meester” gegeven. De brand is beperkt gebleven tot het schuurtje.

Foto Flitsnieuws.nl