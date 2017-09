Team Tjongerschans doet mee aan de SGO-run

HEERENVEEN: Team Tjongerschans doet voor het eerst mee aan de jaarlijkse SGO-run. Met de landelijke loop wordt geld ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek naar geneeskunde op de spoedeisende eerste hulp (SEH).

Zaterdagmorgen rond 8.15 uur vertrokken de deelnemers vanaf het terrein bij het spoedplein. Wethouder Broekhuizen gaf hiervoor het startschot.

In totaal lopen twintig medewerkers van Tjongerschans verdeeld over twee teams op 16 september de estafetteloop over vijfenzeventig kilometer. Verdeeld over heel Nederland doen er diverse SEH-afdelingen van ziekenhuizen mee. De teams bestaan uit tien personen.

Om onderzoek te kunnen doen houdt het daarvoor opgerichte SGO-fonds jaarlijks de SGO-run. Met het geld wordt onderzoek gefinancierd hoe de spoedeisende geneeskunde verder te verbeteren.

Team Tjongerschans kan gesponsord worden via www.SGOrun.nl/doneer onder vermelding van #team Tjongerschans.