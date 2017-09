Yvonne De Jong zet zich in voor KNGF geleidehonden

HEERENVEEN: Als 9- jarig meisje kwam ik in aanraking met KNGF geleidehonden. Een klein wollig zwart pupje kwam voor een jaar bij ons thuis wonen. Wij werden puppypleeggezin voor KNGF geleidehonden. De pup kwam een jaar omdat hij bij ons moest socialiseren om vervolgens naar school te gaan om echt te studeren. Deze opleiding en intensieve training duurt gemiddeld 8 maanden.

Na een jaar kwam het afscheid wat een verdriet gaf mij dat. Dit was in eerste instantie de reden van mijn ouders om niet gelijk weer een pup te nemen. Tot het moment dat ik zelf vroeg wanneer komt er weer een pup. Inmiddels zijn mijn ouders 34 pups verder en zetten zich keihard en helemaal vrijwillig in voor de geleidehond. Ook ik wil mijn steentje graag bijdragen en loop met de afgekeurde Gaby mee met de Halloweentocht.

Gaby kon om medische reden geen geleidehond worden en mocht bij ons blijven wonen. Vele van onze honden zijn een fantastische geleidehond geworden en heeft een groot stuk zelfstandigheid terug gegeven aan mensen met een beperking. Naast de blindengeleidehond worden er ook assistentiehonden, autismegeleidehonden of buddyhonden opgeleid.

Een week opleiding voor 1 hond kost 48 euro. Dit bedrag zitten trainingskosten, dierenartskosten verzorging en voeding in. Een geleidehond kost in totaal € 35000 euro.

Hoe fantastisch zou het zijn als wij met zijn allen nou eens voor een half jaar iets kunnen betekenen voor de geleidehond. Dit zijn 26 weken en komt dan op mijn streefbedrag van € 1248 euro. Natuurlijk hoop ik op veel meer maar dit bedrag zou al geweldig zijn!

Daarom vraag ik je om Gaby en mij te sponseren. Wij willen dat lichtje in de duisternis zijn voor de geleidehond die dat dagelijks is.

