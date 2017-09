Feestelijke opening kunstgrasveld v.v. Akkrum

AKKRUM: Voetbalvereniging Akkrum heeft een nieuw kunstgrasveld gekregen. Zaterdagmiddag was de opening van het veld. Wethouder Jelle Zoetendal en en Sietze Eelsingh voorzitter van de club hielden een toespraak. Sietze Eelsingh (kunstgraskommissie) kreeg daarna het woord.

Helaas scheen het zonnetje niet tijdens het feestelijke moment. De regen kwam met bakken uit de lucht.

Na de gesproken woorden was de de officiële aftrap op het nieuwe veld. De officiële start werd ingeluid door Jildert Bosma, die met zijn 4-jarige leeftijd het jongste lid is, en de 80-jarige Feike Hoekstra die nog altijd nauw betrokken is bij v.v. Akkrum.

Al dribbelend bezorgden zij de bal bij wethouder Jelle Zoetendal en oud-speler/trainer Foppe de Haan, die beiden het doel wisten te vinden en zo het veld officieel openden.

©Foto Flitsnieuws.nl

Advertentie:

Waarom klanten kiezen voor Sinizon “Wij zijn echt super tevreden! Via kennissen werd Sinizon ons aangeraden, en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Prima service, een goed advies en een hele vriendelijke benadering.