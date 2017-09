Tweede Young Adult-avond bij Binnert Overdiep

HEERENVEEN: Vorig jaar organiseerden wij voor het eerst een avond over “Young Adult”(YA), boeken speciaal voor jongeren. Omdat deze avond zeer succesvol was komt er een vervolg op vrijdag 22 september a.s.

Wil je weten welke titels er dit najaar net uit zijn en uit gaan komen? Geef je dan op voor deze avond. Drie uitgevers vertellen welke prachtige boeken jullie op je verlanglijstje moeten zetten.

Myrthe van uitgeverij #BlossomBooks (onder andere Lunar Chronicles, Ik geef je de zon, en die leuke mokken, spaarpotten, beursjes en bookstagramkaarten) komt vertellen over hun nieuwe boeken.

Luna van uitgeverij #MoonYoungAdult (onder andere Jenny Han, The hate U Give van Angie Thomas, DIMILY-serie van Estelle Maskame) vertelt jullie welke boeken jullie moeten lezen.

En Esther van #BestofYA (ondere andere Suzanne Collins – Hongerspelen, Kiera Cass, Sarah J. Maas) vertelt jullie welke boeken jullie niet mogen missen.

Ook komt Jessica Dillema van http://www.reviewsandroses.nl/ haar geheim vertellen hoe je mooie foto’s maakt voor facebook of instagram. Neem je eigen camera/ telefoon mee.

BY-KEES uit Heerenveen zorgt voor wat lekkers! De toegang is gratis, maar graag opgeven door op facebook aan te geven dat je aanwezig bent bij dit evenement of door te mailen naar info@binnertoverdiep.nl. Aanmelden in de winkel kan natuurlijk ook.

De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. De deuren gaan open vanaf 19 uur.

