Voetbalvereniging vv De Wite Peal heeft een nieuw kunstgrasveld

SINTJOHANNESGA – Voor vv De Wite Peal (DWP) is er een langgekoesterde wens in vervulling gegaan. De voetbalvereniging heeft een nieuw kunstgrasveld. De officiële opening van dit veld was zaterdag 16 september.

Jan Boender, voorzitter van vv DWP, en loco-burgemeester Durk Durksz van de gemeente De Fryske Marren verrichten de officiële opening. Daarna begon de bekerwedstrijd vv DWP 1 tegen Scharnegoutum ‘70.

Jarenlang kampte vv DWP met een tekort aan oefenruimte voor de inmiddels driehonderd leden. Er was geen ruimte voor uitbreiding. Daarom wilde de voetbalvereniging een kunstgrasveld. Hierop kan vaker en intensiever worden getraind.

De kunstmat vergde een investering van zo’n 450.000 euro. De gemeenteraad van De Fryske Marren stelde dit bedrag vorig jaar beschikbaar. Dankzij een fanatieke groep vrijwilligers, die het kunstgrasveld mede hebben gerealiseerd, is ruim 63.000 euro bespaard.

Iedereen was zaterdag welkom om de nieuwe grasmat van vv DWP te bewonderen.

©Foto Flitsnieuws.nl

Advertentie:

Waarom klanten kiezen voor Sinizon “Wij zijn echt super tevreden! Via kennissen werd Sinizon ons aangeraden, en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Prima service, een goed advies en een hele vriendelijke benadering.