HEERENVEEN: De redactie van Flitsnieuws.nl is dagelijks veel op pad. Soms komen we onderweg ook bijzondere dingen tegen. Wat zou het verhaal hier achter zitten/zijn is dan ook vaak een vraag. Misschien is dat ook wel de nieuwsgierigheid van de mens?

Zaterdagmiddag stond er een fiets geparkeerd, naast de bibliotheek op het Burgemeester Kuperusplein, met daarachter een kar en diverse spullen. Iemand op vakantie, verhuizing of een verkoper van de Turfstekersmarkt ??

Wat is het verhaal achter……………………………? Weet u het, stuur gerust uw reactie door naar info@flitsnieuws.nl

Advertentie:

Waarom klanten kiezen voor Sinizon “Wij zijn echt super tevreden! Via kennissen werd Sinizon ons aangeraden, en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Prima service, een goed advies en een hele vriendelijke benadering.