DRACHTEN: Aan de Sydwende in Drachten is door onbekende oorzaak een fietser te water geraakt. Diverse hulpdiensten aanwezig ook de traumaheli is gealarmeerd.

Voor zover nu bekend zijn er bij het ongeval naast de fietser geen andere voertuigen betrokken. De fiieter is door de hulpdiensten uit het water gehaald. Ambulancemedewerkers verleenden daarna medische hulp. Politie onderzoekt toedracht.