Fluitende stoomploegen 41e editie Flaeijelfeest

NIEUWEHORNE: Na drie jaar voorbereiding en in het kader van het thema ‘geluid’, verwelkomt het Flaeijelfeest een aantal zwaargewichten op 30 september. Op zaterdag 30 september zullen in Nieuwehorne 2 stoomlocomotieven en één ploeg, die met een kabel tussen de locomotieven wordt getrokken, indrukwekkende demonstraties verzorgen.

Deze unieke combinatie is afkomstig uit Landshut-Schönbrunn in Zuid Duitsland en legt via diepladers eerst al 900 kilometer af richting Nieuwehorne. De machines wegen maar liefst 20 ton per stuk waardoor 3 vrachtwagens speciaal transport nodig zijn! Hoe werkt het: aan weerszijden van de akker staat een locomotief en de ploeg doet daartussenin zijn werk. Het is een landwerktuig dat tussen 1870 en 1950 werd gebruikt. De stoomploegen van het Agrarbildungszentrum werkten tot 1965 decennialang rond Regensburg in Beieren.

140 kilo kolen per uur

De twee zelfrijdende locomobielen zijn per stuk 3,6 meter hoog, 2,50 meter breed en meer dan 8 meter lang. Oorspronkelijk hadden ze een vermogen van 280 pk bij een druk van 18 bar. Uit veiligheidsoverwegingen werd de druk teruggebracht naar 14 bar met een vermogen van 220 pk. De ploeg is 12 meter lang en weegt 5 ton. Per uur verbruiken de stoommachines 140 kilo kolen en circa 800 liter water. Tijdens het Flaeijelfeest wordt iedere machine opgestookt met stro en 1 kuub tijdens het Flaeijelfeest gekloofd hout.

Bekijk ze van dichtbij

Op het Flaeijelfeestterrein, ook wel Landgoed De Horne genaamd, is inmiddels een terrein voorbereid waar vanaf 12.30 uur de demonstraties plaatsvinden tot 17.00 uur. Na iedere demonstratie kunnen bezoekers van dichtbij de indrukwekkende machines bekijken en krijgt men uitleg over het ploegen.

Openluchtmuseum in bedrijf en gratis Boerenoptocht

Het jaarlijkse Flaeijelfeest start 30 september om 9.30 uur eerst met de 4 kilometer lange Boerenoptocht van meer dan 100 items en deelnemers. Rijtuigen, handkarren, figuranten, tractoren en fietsers vormen een gratis te bewonderen schouwspel. Daarna gaan om 11.30 uur de poorten open van Landgoed De Horne waar men een dag anno 1920 op het platteland beleeft. Kampioenschappen Seinemeanen en kunstmeststrooien met de hand, het landarbeid met paard en wagen en later tractoren, maar ook het dorpsleven met meer dan 30 oude ambachten zijn aanwezig! Genoeg actie en beleving voor zowel jong als oud.

Meer informatie op www.flaeijel.frl.

Advertentie:

Waarom klanten kiezen voor Sinizon “Wij zijn echt super tevreden! Via kennissen werd Sinizon ons aangeraden, en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Prima service, een goed advies en een hele vriendelijke benadering.