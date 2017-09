Wedstrijdverslag Quick Stick – Twente 4-1

Na de mooie overwinning van vorige week trad Quick Stick in de eerste thuiswedstrijd aan tegen Twente uit Hengelo. In de eerste helft nam Quick Stick met drie doelpunten al afstand van Twente, waarna in een chaotische tweede helft de overwinning niet meer in gevaar kwam.

Twente zette gelijk hoog druk op de verdediging van Quick Stick, maar tot echt gevaar voor het Heerenveense doel leidde dit niet. Quick Stick kwam er wel een aantal keer gevaarlijk uit, wat in de elfde minuut resulteerde in de openingstreffer. Na een goede actie van Meran Horsten kon Sanne-Lies de Wolff de bal bij de tweede paal binnentikken. In het vervolg trok Quick Stick het initiatief meer naar zich toe wat tot meerdere strafcorners leidde. In de drieëntwintigste minuut wist Senna Horsten een van deze corners met een mooi schot in de hoek te benutten, 2-0. Drie minuten later kreeg Anne Marte Brink een goede kans op nog een treffer, maar haar poging ging net naast. Niet veel later kwam toch de 3-0 op het scorebord toen Britt Herder in de cirkel werd aangespeeld en knap met haar backhand uithaalde.

De tweede helft begon flitsend met twee doelpunten in twee minuten. Eerst was het Twente dat de achterstand verkleinde, maar gelijk daarna scoorde Eline van den Bosch na een mooie actie de 4-1. Een minuut later kreeg Bibi Bronswijk een kans op de 5-1, maar haar backhand ging naast. Daarna werd het een chaotische tweede helft met een gefrustreerd Twente, terwijl de scherpte er bij Quick Stick ook af was. Er waren nog twee grote kansen. Een kans voor Eline van den Bosch die de bal van vlakbij net over schoot, en een dubbele kans voor Twente, waar door goed verdedigings- en keeperswerk een tegendoelpunt voorkomen kon worden.

Door twee ruime overwinningen staat Quick Stick op doelsaldo bovenaan, vlak voor Groninger Studs en Apeliotes. Aanstaande vrijdag om 20:30u neemt Quick Stick het thuis opnieuw op tegen Twente, ditmaal in de voorronde van de beker. Zondag gaat de competitie weer verder, dan reist Quick Stick af naar HCM uit Arnhem.