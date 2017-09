35e editie Joustermerkeloop over de nieuwe snelweg Joure

JOURE: Op 1 oktober krijgen deelnemers van de Joustermerkeloop de primeur om al hardlopend de nieuwe fly-overs over de snelweg van Heerenveen naar Lemmer te bestormen.

Tijdens de Joustermerkeloop is het voor atleten mogelijk om een afstand van ongeveer 6, 10 of 16 kilometer hardlopend af te leggen. Aannemer van het bouwproject Knooppunt Joure, Gebr. Van der Lee, heeft de organisatie van de hardloopwedstrijd de kans gegeven een unieke ervaring aan de deelnemers te bieden.

Onder het motto ‘Dit jier unyk, draaf mei ús oer de nije sneldyk’ is de organisatie begonnen met de promotiecampagne. Een eerste aankondiging via de sociale media leverde gelijk al een stortvloed aan aandacht op. Organisator Rienk Kan was verrast: “De reacties waren overweldigend. Ik heb nog nooit een bericht zo snel verspreid zien worden. De kans om over de snelweg hard te lopen maakt schijnbaar een hoop los bij mensen”.

Inmiddels hebben al meer dan 250 lopers zich ingeschreven voor dit unieke evenement. Inschrijven voor het hardloopevenement kan nog tot 30 september 2017 om 18.00 uur en dient via de website www.mijninschrijving.nl te gebeuren. Onder de ingeschreven deelnemers wordt door het Noordelijk ballonvaartcentrum een heuse ballonvaart beschikbaar gesteld.

De start en finish van de Joustermerkeloop zal voor alle afstanden plaatsvinden op de pasteurweg voor de OSG Sevenwolden. Hier is voldoende parkeergelegenheid aan weerszijden van de omliggende straten. In de sporthal van de school liggen de startnummers klaar en is het mogelijk om te kleden en douchen. Voor alle afstanden bedraagt het inschrijvingsgeld €7,50 euro.

