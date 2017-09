HEERENVEEN: Dinsdagavond rond 21.45 uur werd er een Burgernetactie opgestart in de omgeving van de wijk De Greiden.

Op het Kattebos, ter hoogte van garage Sutherland, is diefstal gepleegd vanuit een vrachtwagen.

De politie zoekt een kleine grijze auto, met schade. De auto is vertrokken via het fietspad naar de Poelen. Ziet u een grijze auto met schade staan of rijden neem dan direct contact op met de politie 0900–8844