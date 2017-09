Familie Pos zet de wijnwereld compleet op zijn kop

GORREDIJK: Stephan en Ilona Pos en hun kinderen Tygo en Bjorn begonnen aan het begin van dit jaar in Chili een ander leven. Door hun deelname aan het reality-tv-programma “Helemaal Het Einde” van RTL4 heeft een groot deel van Nederland het inmiddels over deze Gooische familie, die inmiddels van het platteland op La Sirena naar de grote stad Santiago is verhuisd.

Dinsdagmiddag brachten de Posjes een bezoek aan Wijnvoordeel.nl in Gorredijk. Hier werd een toast uitgebracht tezamen met de directie en het personeel van het wijnbedrijf. De razend populaire POS Collection is enkel en alleen exclusief te krijgen bij het Gorredijkster bedrijf.

Inmiddels is de familie Pos een Chileense wijn aan het importeren en verkopen. Een witte wijn met bubbels, de zogenaamde POSsecco en inmiddels ook een Rosé wijn (POSse). Beide wijnen zijn exclusief verkrijgbaar bij wijnvoordeel.nl Het online-wijnbedrijf dat gevestigd is in Gorredijk. Nederland bestelt de wijnen massaal en fans van de familie Pos volgen Stephan en Ilona trouw op social media. Iedereen die zes flessen wijn bestelde maakte kans op kaartjes voor de officiële lancering van de wijnen op een geheime locatie in Nederland.

Familie Pos is zondagmorgen aangekomen op Schiphol. De komende 10 dagen gaan Ilona en Stephan met een opvallende auto toeren door Nederland.

Fans worden massaal opgeroepen hun foto’s te delen als de auto gespot is. En dan komen we gelijk op de meer dan 75.000 volgers op Facebook https://www.facebook.com/search/top/?q=familie%20pos%20fanpagina die dagelijks meermalen actief zijn. Maandag 18 september zijn Ilona en Stephan aanwezig op de “Gastvrij-beurs” te Rotterdam en ‘s middags bij Coen&Sander Radio 538 waar tevens een oproep wordt gedaan de “Friese POSauto” te volgen.

Afgelopen week werd eveneens al de eerste fles POS voor de horeca aangeboden aan Thom van der Heide, general manager van het in aanbouw zijnde Van der Valk te Leeuwarden door ondergetekende en Hans Vonk, voorheen sc Heerenveen en momenteel werkzaam bij Ajax Cape Town en via VonkSA betrokken bij wijnvoordeel.nl.

De Familie Pos Collection Bruist! “Wijn is lekker of niet lekker. Deze wijn is lekker!” (aldus Stephan & Ilona Pos)