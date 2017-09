Oplichting via Marktplaats in Opsporing Verzocht

Er is gelijk gekeken van wie de rekening was waar het geld op werd gestort maar in dit geval was diegene (48-jarige man uit de gemeente Súdwest-Fryslân) niet diegene die de advertenties heeft geplaatst en ook niet het geld heeft gepind. Het onderzoek richt zich niet alleen op zijn bankrekening. Er zijn nog twee rekeningen die onderzocht worden. Die worden gebruikt door vermoedelijk dezelfde verdachten. Die rekeningen zijn ook gekoppeld aan een paar dezelfde marktplaatsadvertenties als bij de eerstgenoemde bankrekening. Volgens de 48-jarige is zijn bankpas gestolen en heeft iemand zijn rekening gekaapt. Het vermoeden is echter dat hij zich laat gebruiken als zogenaamde ‘money mule’ (geldezel) of katvanger. Dat houdt in dat hij zijn bankpas en pincode in ruil voor een geldbedrag heeft verkocht aan de oplichters. Het lijkt voor velen een aantrekkelijke manier om op een snelle manier gemakkelijk geld te verdienen. Je helpt echter criminelen om andere mensen op te lichten. Zodra de bank dat merkt, moet de money mule het vaak alweer verdwenen geld terugbetalen. Met een enorme schuld tot gevolg. Ook hangt een straf boven het hoofd wegens witwassen of fraude. Tenslotte komt de geldezel/katvanger op de zwarte lijst van banken, waardoor geld lenen of een hypotheek afsluiten een no go wordt. Meer informatie over deze vorm van bankrekeningfraude vind je op onze site.