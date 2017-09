Univé helpt Nieuwehorne

HEERENVEEN: Medewerkers van Univé staan vrijdag 22 september bij de COOP in Nieuwehorne om mensen te wijzen op een aantal eenvoudige oplossingen om hun smartphone te beschermen tegen diefstal of verlies en om deze in te zetten voor hun eigen veiligheid en die van anderen. Op die manier helpt Univé risico’s voorkomen en schade te beperken.

Altijd dichtbij

Univé maakt deel uit van de gemeenschap waarin ze is geworteld en waar Univé graag iets voor wil betekenen. Eigenlijk precies wat de grondleggers van het huidige Univé in 1815 al deden door met 20 boeren een coöperatie te vormen om er voor elkaar te zijn als een van hen door bijvoorbeeld brand getroffen zou worden. Vanuit dat gevoel komen nu, op vrijdag 22 september, de medewerkers van Univé in actie om de veiligheid in hun omgeving te bevorderen. Dat gebeurt vanuit alle Univé-winkels, verspreid over het land. En dus ook in Nieuwehorne.

Mobiel ‘boefproof’

In de COOP in Nieuwehorne staan de Univé-medewerkers om mensen te helpen mobiele telefoons ‘boefproof’ te maken. De smartphones worden zo ingesteld dat ze na verlies of diefstal traceerbaar zijn en het op afstand mogelijk is gegevens te blokkeren of een melding in te stellen voor de vinder. Op die manier wordt het makkelijker een smartphone terug te vinden of foto’s, filmpjes en andere gegevens van de eigenaar te beschermen.

Eigen veiligheid

De medewerkers van Univé vertellen ook graag hoe mensen hun smartphone in kunnen zetten voor hun eigen veiligheid en die van anderen. Door hen te helpen bij het instellen van ICE-contactpersonen (In Case of Emergency) bijvoorbeeld, zodat hulpdiensten in een noodsituatie deze contactperso(o)n(en) ondanks de toestelvergrendeling kunnen bellen. De 112-app helpt mensen hun exacte locatie door te geven aan hulpdiensten als zij op onbekend terrein in nood zijn. En met de EHBO-app zijn mensen beter in staat burgerhulpverleners te helpen in situaties waarin elke seconde telt, door snel de dichtstbijzijnde defibrillator te halen.

