Basiscursus paddenstoelen in Heerenveen

HEERENVEEN: Het IVN afdeling Heerenveen organiseert op de dinsdagavonden 3-10 oktober een basiscursus paddenstoelen onder leiding van Gosse Haga.

Deze cursus is bedoeld als kennismaking met de paddenstoelen. Welke soorten zijn er en wat is hun nut in de natuur? Ook worden interessante en sterke verhalen verteld.

Op de zaterdagen 7 en 14 oktober volgt dan een excursie. Voor inlichtingen en opgave zo spoedig mogelijk bij: Mies de Roode, 0513-631529.

