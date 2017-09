Cursus fotografie in bibliotheek Heerenveen van Peter Wouda

HEERENVEEN: Professioneel fotograaf Peter Wouda geeft een driedelige basiscursus fotografie in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. De cursusdata zijn de woensdagen 4, 11 en 18 oktober. De aanvangstijd is steeds 19.30 uur en de avonden worden om ongeveer 21.00 uur afgesloten. Het maximumaantal deelnemers aan deze cursus is twintig. Van tevoren aanmelden is verplicht.

Passie

Peter Wouda is een gepassioneerd fotograaf, die zijn hobby als beroep heeft uitgeoefend. Tijdens de cursus vertelt hij kort over de historie van de fotografie en behandelt hij de basiskennis en de techniek. Aan de hand van voorbeelden legt Wouda uit waar op moet worden gelet bij portret-, sport- en natuurfotografie. Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn lange sluitertijden, nachtfotografie, lomografie, pinholefotografie en fotojournalistiek.

Interactief

De cursus is interactief. Dit betekent dat de cursisten zelf aan de slag gaan met het maken van foto’s. Wouda bespreekt de resultaten met de deelnemers. Het is raadzaam dat de cursisten een eigen smartphone, tablet of camera meenemen.

Inschrijven voor deze cursus kan via de website www.bibliotheekheerenveen.nl en bij de servicebalie in de bibliotheek. Deelname kost in totaal (voor drie cursusavonden) €25,- voor bibliotheekleden en €32,50 voor niet-leden.