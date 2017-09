Extra controles op landbouwvoertuigen in de regio

HEERENVEEN: Ook dit najaar worden extra controles op landbouwvoertuigen uitgevoerd door de politie. De afgelopen jaren bleek dat veel landbouwvoertuigen niet in orde zijn. De verlichting werkt niet altijd goed of zijn niet zichtbaar door het vuil, er zijn vaak gevaarlijke uitstekende delen achter een tractor die te ver uitsteken en er wordt onvoldoende markering gevoerd.

Door defecte verlichting kunnen andere weggebruikers minder goed anticiperen op het landbouwverkeer. Uitstekende delen zijn met name gevaarlijk voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals (brom)fietsers, motorrijders en voetgangers. Het is dus van belang om deze uitstekende delen te voorzien van juiste markeringen. Zo kunnen andere weggebruikers het formaat van het voertuig, de aanhanger of de lading beter bepalen.

Tijdens controles ziet de politie vaak dat de lading niet goed is vastgezet. Als het voertuig een ongecontroleerde wending maakt is de kans aanwezig dat de lading gaat schuiven waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

De lading kan daardoor op de weg vallen of het gewicht verplaatst zich zo snel naar één zijde van het voertuig, dat het voertuig hierdoor niet meer goed bestuurbaar is.

