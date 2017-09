HeerenveenJoure On Stage op vmbo’s van start met verrassingsoptreken van DJ’s GLOWINTHEDARK

HEERENVEEN: Ruim 1500 leerlingen van 4 vmbo-scholen in Joure en Heerenveen werden op woensdag 20 september verrast door een optreden van het bekende DJ/producers duo GLOWINTHEDARK. Met hun optredens op school starten ze het On Stage project dat dit jaar de 2e editie beleeft in deze regio. In het project werken de leerlingen toe naar het Beroepenfeest dat op 6 maart 2018 in het Abe Lenstra stadion wordt gehouden.

Voor GLOWINTHEDARK dient het optreden ook ter promotie van hun nieuwe album LITUATIE 2 waarvoor zij met verschillende andere artiesten hebben samengewerkt. Voor de vmbo-scholieren van OSG Sevenwolden en Bornego College in Heerenveen en Joure en het Nordwin College Heerenveen gaf het duo een spetterend mini-optreden. In de schoolkantine en de sporthal kregen ze de jongeren en hun leerkrachten vlot in beweging. Na afloop grepen veel leerlingen hun kans om met het populaire duo een selfie te maken.

VMBO On Stage

De 63 scholen die de artiesten bezoeken, verspreid over heel Nederland, draaien het loopbaanoriëntatieproject VMBO On Stage. Ongeveer 1000 leerlingen ontmoeten op het Beroepenfeest 250 beroepsbeoefenaren om kennis te maken met hun beroepen. Mede door de Doe Dag die hierop volgt, waarop de leerlingen de bedrijven bezoeken, kunnen ze een bewustere keuze voor een vervolgopleiding maken. Voorbereidingen hiertoe helpen hen reeds bij sociale vaardigheden en bouwen van een duurzaam netwerk.

Guerrilla-actie

Met de muzikale tour van GLOWINTHEDARK wordt landelijk alweer het elfde On Stage seizoen ingeluid. Het DJ-duo wil met deze guerrilla-actie zoveel mogelijk kids en scholieren kennis laten maken met het nieuwe album. “Het voorgaande album LITUATIE leverde via YouTube meer dan 10 miljoen views op en zo’n 30 miljoen streams op Spotify. Uiteraard willen we dit willen we overtreffen.

