Start Kinderboekenweek in bibliotheek Heerenveen gruwelijk eng

HEERENVEEN: Op woensdagmiddag 4 oktober wordt het gruwelijk eng bij de start van de Kinderboekenweek in de bibliotheek van Heerenveen. Die is dan namelijk omgetoverd tot Monsterbiebsalon. Kom maar langs als je durft, bij de bieb aan het Burgemeester Kuperusplein 48. Iedereen van 4 tot en met 12 jaar is welkom. Deze spannende opening, verzorgd door leerlingen van het Friesland College, begint om 15.00 uur en de toegang is gratis.

In de Monsterbiebsalon valt van alles te beleven: onder voorbehoud is er een monsterkapper, een monstermanicure, een monsterstylist, een monstervaardighedentest, een monstercafé met griezelige hapjes en drankjes en een veiling op de monstercatwalk: monsters te koop! Daarnaast zijn er die middag nog vele andere activiteiten in de bibliotheek. Zo kunnen de kinderen met vingerverf een spannende spin of een eng spookje maken.

Tijdens de Kinderboekenweek (woensdag 4 tot en met zondag 15 oktober) worden 13 scholen in de gemeente Heerenveen bezocht door toekomstige pedagogisch medewerkers, die studeren aan het Friesland College. Op een ludieke manier vertellen zij leerlingen over de Kinderboekenweek. Leesconsulenten van de bibliotheek bezoeken kinderen op school of in de bibliotheek voor groepsactiviteiten rondom (prenten)boeken en voor andere boekpromotie.

Het thema van de 63ste Kinderboekenweek is Griezelen. Nachtmerries, enge geluiden, onverklaarbare schaduwen: er is voor kinderen genoeg om bang voor te zijn. Boeken helpen die angsten te bedwingen. Als zelfs Bert en Bart zombies kunnen verslaan, dan kunnen kinderen dat ook. Met trollen zoals Trubbel kun je ook vriendschap sluiten. En zelfs een grote gevaarlijke Grompel kun je overleven… Enge verhalen zijn de leukste en spannendste vorm van therapie, want met deze mooie en vaak grappige verhalen overwin je je grootste angsten.