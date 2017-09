Top-organist Martin Mans in Heerenveen

HEERENVEEN: Op vrijdag 3 november geeft de bekende organist Martin Mans een orgelconcert in Trinitas te Heerenveen.

Trinitas beschikt over een prachtig Reil-orgel. Mans heeft zijn sporen verdient met talloze nationale en internationale optredens. Hij is thuis in vele genres en een meester in het vertolken van de romantische orgelliteratuur. Improviseren op orgel is hem op het lijf geschreven. Muzikaal is Martin Mans al vanaf zijn jonge jaren: hij begeleidde op z’n elfde al zijn eerste koor.

De basis voor orgelspelen werd al vroeg gelegd: als twaalfjarige jongen werd hij tot vaste organist benoemd in zijn kerk in Melissant op Goeree-Overflakkee en op veertienjarige leeftijd gaf hij zijn eerste concert voor de NCRV radio. Entree: aan de zaal € 12.50. Voorverkoop € 10.00