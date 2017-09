Vrachtwagenchauffeur betrapt dieseldieven in Heerenveen

Een vrachtwagenchauffeur had ontdekt dat twee onbekende mannen diesel uit zijn vrachtwagen aan het stelen waren. Eén van hen ging er lopend met een jerrycan vandoor en de ander reed weg in een auto. De chauffeur alarmeerde de politie, die direct een zoekactie startte naar het tweetal.

Eerste verdachte botst op paaltje

De verdachte die in de auto was gestapt reed over een grasveldje een doodlopende straat in en botste daar op een betonnen paal. Vervolgens ging hij er lopend vandoor. Ondanks een zoekactie in de omgeving is deze man niet meer gevonden. De man heeft zich echter woensdagochtend op het politiebureau gemeld en is alsnog aangehouden. Het gaat om een 21-jarige man uit Heerenveen. De auto en de jerrycan met diesel zijn in beslag genomen.

Zoektocht tweede verdachte

Vervolgens is de politie op zoek gegaan naar de eigenaar van de auto door te gaan posten bij zijn woning. Toen op enig moment iemand anders in een auto vanuit deze woning vertrok, is deze auto gevolgd. De bestuurder leidde de agenten naar de tweede verdachte, die bij een tankstation stond te wachten om opgepikt te worden. Het bleek te gaan om de eigenaar van de auto en hij voldeed aan het signalement zoals dat door getuigen was doorgegeven. Deze 33-jarige inwoner van Heerenveen werd direct aangehouden en is ingesloten voor verhoor.

Meld ik verdacht gedrag via 112?

Ja, wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal kunt u dit melden bij 112. De 112-alarmcentrale beoordeelt of de politie naar de melding toegaat. Verdacht gedrag kunt u dus melden via 112, als er sprake is van spoed. Sterker nog, het kan het verschil maken tussen een aanhouding op heterdaad en een misdrijf zoals je ook in deze film kunt zien.

Foto Dennis Stoelwinder

Advertentie:

Waarom klanten kiezen voor Sinizon “Wij zijn echt super tevreden! Via kennissen werd Sinizon ons aangeraden, en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Prima service, een goed advies en een hele vriendelijke benadering.