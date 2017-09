Easy Silage trotse sponsor van shorttracker Daan Breeuwsma

Iedere topsporter weet dat goede voeding de basis is voor een topresultaat. En dat is nu juist waar Easy Silage, zakelijk partner van Sidijk B.V., zich op richt.

Peter Groenveld, Commercieel Directeur Easy Silage: “Voor melkveehouders is het van groot belang dat hun koeien zoveel mogelijk melk produceren. Hiervoor is een optimale voerkwaliteit noodzakelijk. De koe levert ook topprestaties.”

Door het goed luchtdicht afdekken van sleufsilo’s krijgt de boer het best mogelijke ruwvoer voor zijn koeien. De traditionele manier van kuilen is een zware, tijdrovende en arbeidsintensieve klus. Met de afdeksystemen van Easy Silage is dat verleden tijd. Met de afstandsbediening kan de kuil geopend worden en is de klus binnen een half uur geklaard. Net zoals de topsporter werkt de veehouder ook via een strak schema. De systemen van Easy Silage zorgen voor extra tijd voor andere zaken.

Daan Breeuwsma, huidig wereldkampioen shorttrack relay: “Ik ben opgegroeid op de boerderij. Binnen ons familiebedrijf help ik vaak mee met het afdekken van de kuil. Een pittig klusje. De machine van Easy Silage is een oplossing voor vele boeren. Ook bij ons bedrijf gaat het binnenkort een stuk gemakkelijker met het afdeksysteem van Easy Silage. Voor mij dus een boppeslach!” Besluit Daan Breeuwsma lachend.

