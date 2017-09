Interkerkelijke strijd om titel ‘Heerenveense Bijbelkenner 2017’

Heerenveense Bijbelquiz 2017: Op zondag 8 oktober wordt een interkerkelijke Heerenveense Bijbelquiz georganiseerd. Aan de quiz doen diverse teams van allerlei kerkelijk pluimage mee. Ook kunnen deelnemers individueel meestrijden. Het programma begint om 19.30 uur in de Goede Herderkerk, Oude Veenscheiding 15 in Heerenveen. Geïnteresseerden kunnen zich tot 4 oktober opgeven via bijbelquizheerenveen@gmail.com

Op 8 oktober wordt de kerkzaal van de Goede Herderkerk voor een avond omgedoopt tot spelzaal waarin teams en individuele deelnemers zullen strijden om de felbegeerde titel ‘Heerenveense Bijbelkenner 2017’.

Uit verschillende Heerenveense kerken hebben zich al teams gemeld en ook voor het vak ‘herders en leraren’ zijn al deelnemers gevonden die de strijd aan durven gaan.

Om 19.00 uur is de zaal open en een half uur later zal de eerste vraag op het publiek worden afgevuurd. De quiz is samengesteld door het Nederlands Bijbelgenootschap. Deelnemers, met of zonder bijbelkennis, kunnen zich voor 4 oktober in teams of individueel opgeven via bijbelquizheerenveen@gmail.com.