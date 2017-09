Kwaliteitsverbetering 90 woningen Heerenveen en Tjalleberd

Eerste inzet nieuwe informatiepunten ‘WoonVragen’ voor huurders

Vanaf 25 september gaat WoonFriesland verder met het verbeteren van 90 woningen in Heerenveen en Tjalleberd. Een groot deel heeft een aantal jaar geleden al een nieuwe keuken, badkamer en toilet gekregen. De aannemer gaat nu aan het werk in de resterende 21 woningen. Hij pleegt op alle 90 adressen regulier onderhoud en past daar de meterkasten aan. Zonnepanelen plus nieuwe ketels voor centrale verwarming en het reinigen van de mechanische ventilatie maken de woningen energiezuiniger. Volgens planning zijn alle werkzaamheden nog dit jaar klaar.

Bij 67 woningen aan de Reigerstraat en de Gruttostraat zijn de meeste grote vervangingswerkzaamheden al gedaan. De komende maanden krijgen zij regulier onderhoud en zonnepanelen. De meeste woningen aan de Turfsteker krijgen nieuwe badkamers, toiletten en keukens en vindt waar nodig asbestsanering plaats.

Informatiepunt ‘WoonVragen’

In Heerenveen zet WoonFriesland voor het eerst haar nieuwe informatiepunt ‘WoonVragen’ in. Deze mobiele informatie unit staat dichtbij de werkzaamheden in de Reigerstraat (naast nr. 14) en bij de ingang van de Turfsteker en komt in de plaats van de informatieavond. Bewoners van de Reigerstraat en Gruttostraat kregen op woensdagmiddag 20 september de primeur. “Het grote voordeel van ‘WoonVragen’ is dat wij onze huurders voortaan persoonlijk, in alle rust en dichtbij hun huis kunnen informeren”, zegt directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra van WoonFriesland. De wijkconsulenten van WoonFriesland houden er regelmatig spreekuur. Zo kunnen huurders bijvoorbeeld de verschillende kleurkeuzes voor de nieuwe keuken en badkamer in het informatiepunt bekijken en kiezen. Ook kunnen ze de zonnepanelen bekijken en de meter die hiervoor in de woningen komt.

