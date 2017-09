Burgemeester op bezoek? Nodig burgemeester Van de Nadort uit tijdens zijn eerste 100 dagen

Weststellingwerf heeft sinds 5 september 2017 een nieuwe burgemeester, André van de Nadort. Hij wil graag kennismaken met onze prachtige gemeente. In zijn eerste 100 dagen gaat hij veel op pad. Inwoners, ondernemers, groepen en organisaties kunnen hem uitnodigen!

Nodigt u hem uit? De burgemeester wil graag kennismaken met het dagelijkse reilen en zeilen van uw dorp of wijk, vereniging of organisatie. Nodigt u hem uit? Denk bijvoorbeeld aan een belangrijke wedstrijd, een mooie uitvoering, een bijzondere happening in het dorpshuis, een goed idee voor buurt of dorp waar hard aan wordt gewerkt, een excursie die wordt georganiseerd, een jeugdactiviteit die erg belangrijk is voor een wijk of dorp, een ouderenproject waar veel inwoners zich voor inzetten, enzovoorts.

Uw uitnodiging insturen Heeft u een goed idee voor een bezoek? De burgemeester kan uitgenodigd worden via het aanmeldformulier op weststellingwerf.nl/welkomburgemeester. Uitnodigingen die passen in het programma worden uitgezocht. Via Facebook.com/westwerf is burgemeester Van de Nadort te volgen tijdens zijn eerste 100 dagen.

