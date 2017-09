Spelletjesmiddag in Heerenveen voor Stichting KiKa

HEERENVEEN: Op woensdagmiddag 27 september is er bij Kindercentrum Wollewaps in Heerenveen een spelletjesmiddag, ten bate van de Stichting KiKa. Danny (9), Mark (7) en Anna (4) willen hiermee hun moeder Margriet de Vries helpen bij het vinden van sponsors bij haar ‘Run for KiKa’ op 1 oktober in het Amsterdamse bos . Alles wat zij die dag ‘ophaalt’, gaat naar KiKa.

De Vries vertelt hoe haar kinderen op het idee kwamen. ,,Het balletje is gaan rollen na een item over erg zieke kinderen op televisie. ‘Mem, ik vind het zo verdrietig dat die kinderen niet kunnen spelen…’, zei mijn zoon Mark. Ik heb ze toen alledrie uitgelegd dat sommige kinderen ziek worden, maar gelukkig vaak ook weer genezen. En dan ook weer kunnen spelen.”

Toen zij de oproep voor de ‘Run for KiKa’ voorbij zag komen, kwam het moment weer in haar gedachten. ,,Ik zag er direct een mooie gelegenheid in, om op een sportieve manier het werk van deze stichting te steunen. De ziekte kanker en de huidige behandelmethodes zijn zwaar, voor zowel het zieke kind als diens naasten. Een kind hoort niet zo ziek te zijn of deze heftige behandelingen te moeten ondergaan. Helaas is de realiteit soms anders…”

Dankbaar voor haar drie gezonde kinderen, beseften Margriet de Vries en haar vriend, dat er vele gezinnen zijn waar de situatie anders is. ,,Wat zou het geweldig zijn dat kinderen die aan deze ziekte lijden, straks ook weer kunnen rennen in het bos en op het strand. Of met vriendjes op het schoolplein, wat voor de meeste kids zo normaal is.”

Behandelmethoden

Stichting KiKa zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar (vriendelijkere) behandelmethoden en medicijnen. ,,Op dit moment overleeft 75% van de kinderen dat met deze ziekte te maken krijgt. Dat is hoog, maar niet genoeg. Het zou fantastisch zijn om dit percentage verder omhoog te kunnen brengen. KiKa streeft er naar om de genezingskans in 2025 naar 95% te vergroten. Om dat te realiseren, is er nog veel kostbaar wetenschappelijk onderzoek nodig gericht op kinderkanker.”



De spelletjesmiddag wordt georganiseerd door de 9-jarige Danny. Mark verzorgt de PR en Anna trakteert op iets lekkers. ,,Vanaf 14.30 uur kunnen de kinderen terecht bij Kindercentrum Wollewaps aan de burgemeester Falkenaweg 14 in Heerenveen. De toegang is gratis en sponsoring van de ‘Run for KiKa’ is geheel vrijwillig. Voor kinderen tot en met 12 jaar zijn er verschillende spelletjes. Bij slecht weer kunnen we binnen terecht, dus ook als het regent gaat de middag gewoon door. Aan het eind krijgen alle kinderen een klein bedankje mee naar huis. De middag is ook een mooie gelegenheid of kennis te maken met Kindercentrum Wollewaps en daar een kijkje te nemen.”

Kun je niet naar de spelletjesmiddag komen, maar wil je Stichting KiKa wel steunen?

Dat kan via de website runforkika: www.runforkika.nl/margriet-de-vries

De bedragen die op het donatieformulier vermeld staan zijn geweldig, maar ook een bedrag van € 5,00 kan al een verschil maken…

