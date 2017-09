De bouw van de eerste 2 appartementen gebouwen is deze week van start gegaan. Het betreft de eerste fase van de bouw van 2 appartementen gebouwen tussen de Coehoorn van Scheltingaweg en de Europalaan. In het nieuwbouw project: Résidence Tellepark komen 3 appartementen gebouwen. Het derde appartementen gebouw wordt in de tweede fase gerealiseerd.

Foto’s en tekst: Frank Vink