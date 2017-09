Jelle Zoetendal lijsttrekker PvdA Heerenveen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018

De PvdA draagt Jelle Zoetendal (40) voor als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het bestuur is van mening dat Jelle Zoetendal de afgelopen jaren heeft bewezen een resultaatgerichte en bevlogen bestuurder te zijn. Jelle Zoetendal is blij met het gestelde vertrouwen. “Voor Heerenveen wil ik mij volledig inzetten. Politiek met hart en verstand, maar met de mens voorop”, aldus de huidige wethouder.

Tweede op de lijst is Wanda Ottens, nu statenlid. Het afdelingsbestuur ziet in haar een prima kandidaat om de nieuwe fractie te trekken. Derde op de lijst is Sybrig Sytsma, een kandidaat die kan bogen op een ruime politieke ervaring en die veel inhoudelijke kennis in huis heeft.

Het bestuur kiest voor kwaliteit, verjonging en vernieuwing. Dit was ook mogelijk omdat een deel van de huidige raadsfractie een punt zet achter de politieke loopbaan. Zo hebben wethouder Coby van der Laan en fractievoorzitter Roelof Offringa al vroegtijdig aangegeven dat zij niet meer beschikbaar zijn voor een volgende periode. Zij hebben beide een bijdrage geleverd aan de bouwstenen voor de volgende periode.

Nieuw op de lijst zijn verder Gerrit Jelle van der Wal (4), Janita Baron (5), Jaap Stalenburg (7), Jan Julius Buwalda (8) en John Blank (9). De huidige raadsleden Ali Ouahim (6) en Elly Bijlsma (10) zijn eveneens kandidaat voor een volgende periode.

De leden van de PvdA afdeling Heerenveen zijn op 31 oktober 2017 aan zet om hun oordeel te geven. Daarna gaat de PvdA in Heerenveen vol vertrouwen op weg naar de verkiezingen.

