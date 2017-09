Verdachten aangehouden voor handel in hard drugs

De verdachten variëren in leeftijd van 30 tot 58 jaar. Een 30-jarige man uit Sneek wordt als hoofdverdachte beschouwd. De politie in Sneek kwam deze handel op het spoor nadat al eerdere drugsonderzoeken tot aanhoudingen hadden geleid. De in beslag genomen goederen worden nader onderzocht de verdachten worden hier over verhoord. Drie van hen zijn inmiddels weer op vrije voeten.