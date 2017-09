Bouw Résidence Tellepark officieel van start

HEERENVEEN – In het park tussen de Coehoorn van Scheltingaweg en de Europalaan worden onder de naam Résidence Tellepark drie appartementengebouwen gerealiseerd.

Vrijdagmiddag werd het officiële startsein gegeven voor de bouw van de eerste twee appartementengebouwen. Hierbij waren de toekomstige bewoners in grote getale aanwezig. Na koffie met gebak was het tijd voor de starthandeling. Wethouder Sieberen Siebenga knipte het touw door van een fles bubbels die in een stellage boven een grote kei hing. Nadat de fles te pletter was gevallen op de kei werd er een toast uitgebracht.

Baaimaster en It Djippe

De bouw van Baaimaster en It Djippe is deze week van start gegaan. De oplevering is naar verwachting in de zomer van 2018. De bouw van het derde appartementengebouw (Sinnegreide) gaat naar verwachting eerste kwartaal 2018 van start. Als alles klaar is heeft Heerenveen er een ongekend luxe woongebied bij, op steenworp afstand van het centrum.

Het plan is ontwikkeld door Zwanenburg Projecten en wordt in samenwerking met bouwbedrijf Hegeman Noord gerealiseerd .

In de sfeervolle gebouwen van Résidence Tellepark kan men rekenen op alle gewenste en mogelijke luxe en comfort. Fraai en natuurlijk vormgegeven, veel raampartijen en buitenruimtes met een gunstige zonligging. Elke woonruimte heeft een ruime berging en twee over¬dekte parkeerplaatsen. De parkeerruimte wordt voorzien van een sedumdak waardoor het opgaat in het glooiende park.

Door de bouwwerkzaamheden is de Europalaan ter hoogte van de afslag naar Gerritsmastraat afgesloten.

